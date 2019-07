Come riporta Tuttosport sulla questione James-Napoli: "E tra cultura ed arte, ha toccato anche il tema mercato ribadendo la sua volontà di accontentare Ancelotti, a patto che il Real Madrid accetti le sue condizioni: James Rodriguez solo in prestito, per un anno al prezzo di 10 milioni, senza obbligo di riscatto. «Non capisco perché al Bayern che fattura tre volte quello che fattura il Napoli - ha detto De Laurentiis - lo si debba dare in prestito e a noi si chiedono 42 milioni. Piuttosto, avrei bisogno di un altro calciatore che mi possa assicurare 30 gol, che se sommati a quelli del nostro Milik, arriviamo a 60. E se a loro due ci aggiungiamo quelli di Mertens, Insigne, Younes e Callejon allora sì che diventa una bella partita. Se James si potesse avere in prestito nessuno direbbe di no perché mi permetterebbe di prendere anche un altro calciatore, se invece devo scegliere, devo pensare all’altro calciatore che magari costa di più ed è anche più giovane. A chi sto pensando? Chi vivrà vedrà. Potrebbe essere Pèpè o qualcun altro. Pèpè e Lozano sono due calciatori diversi, il primo segna di più»".