Come il Corriere dello Sport, De Laurentiis è pronto ad una maxi-clausola per l’estero ed al rinnovo per Fabián: “Il Barcellona, talmente interessato al giocatore da inviare a Lecce il team manager Abidal per visionarlo ancora dal vivo; e poi il Real. Clasico di mercato in atto, ma il Napoli non sta mica a guardare: tant’è che nel bel mezzo della trattativa con il suo manager Alvaro Torres il club ha manifestato l’intenzione di inserire una clausola rescissoria valida esclusivamente per l’estero da 120 milioni di euro. Le parti trattano, dicevamo ormai da un po’, affrontando sia questo aspetto di fondamentale importanza sia la durata (l’attuale scadenza è fissata al 30 giugno 2023) e l’ingaggio (ora assestato intorno ai 2 milioni a stagione, e comunque a scalare per i prossimi anni)”