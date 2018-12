La Gazzetta dello Sport scrive su Kalidou Koulibaly: "Lui sì che anche a Liverpool ha dimostrato di essere pronto per i grandi palcoscenici internazionali: Kalidou Koulibaly non ha sfigurato, anzi, al cospetto di Firmino e compagni fornendo l’ennesimo segnale di maturità. Ha fatto il suo ed anche qualcosa in più, cercando in diverse occasioni di raddoppiare sull’indiavolato Salah che tanti problemi ha causato alla retroguardia azzurra. È stato, insomma, l’ultimo a mollare ed il primo ad andare a salutare i tifosi al triplice fischio dell’arbitro. Adesso è definitivamente il simbolo del Napoli, un difensore che vale come un centravanti. il presidente azzurro ha fatto capire di aver già rifiutato in passato (dal Chelsea nell’estate in cui Higuain andò alla Juve) un’offerta importantissima e di essere pronto a fare altrettanto anche se qualcuno (vedi Manchester United) dovesse arrivare a quota 100 e passa milioni".