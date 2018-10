La redazione di RaiSport aggiorna sulle mosse del Napoli sul mercato: "Piatek? Il Napoli non è in pole, De Laurentiis ha chiesto il giocatore a gennaio ma Preziosi ha detto di no. Visto il numero di club che lo segue il Napoli non sembra favorito, ma ci proverà. Gli azzurri hanno fatto un'offerta ma Preziosi l'ha ritenuta bassa. L'offerta c'è stata in un discorso ufficioso. L'offerta è ufficiale solo quando arriva una mail con dei dettagli numerici. Di soldi si è sicuramente parlato tra De Laurentiis e Preziosi. La Juve si è fatta avanti, l'Atletico Madrid anche, qualcosa si muove pure in Inghilterra. Prezosi porterà l'asta fino a fine primavera, poi vedremo a maggio cosa accadrà. ADL ha giocato d'anticipo per evitare l'asta con club più ricchi e potenti".