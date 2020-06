Come spiega la Gazzetta dello Sport, la firma di Mertens e Zielinski sui rinnovi il Napoli è ad un passo: "De Laurentiis è orientato a ufficializzare l’avvenuta intesa coi due giocatori per questo fine settimana. L’attaccante belga firmerà un biennale con un’opzione per il terzo anno, da 4,5 milioni di euro a stagione più un bonus di 2 milioni alla firma. L’altro prossimo alla firma è il centrocampista della nazionale polacca. Lui si è accordato fino al 2024 con uno stipendio di 2,5 milioni di euro a stagione"