Secondo Repubblica, ADL vuol provare il colpo Kulusevski: "De Laurentiis sta tentando però di fare il colpo grosso e vuole regalarsi subito la rivelazione del campionato: Dejan Kulusevski, 19 anni, tuttocampista dell’Atalanta in prestito al Parma. Con 25 milioni si può bruciare la concorrenza. Il calciatore è di proprietà dell'Atalanta, ma fino a qualche giorno fa era l'Inter la squadra in vantaggio su tutte per l'acquisto del giovane calciatore. Conte lo vorrebbe nel suo centrocampo".