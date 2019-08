Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato ad ESPN: “Il prezzo così alto dei calciatori in questo momento? Il problema di questi super-costi dipende dal campionato inglese, che fattura molti più soldi delle altre leghe. Se un club fattura ottocento milioni di sterline, non può farsi tanti problemi nell’offrire ottanta o novanta milioni di sterline per un calciatore. Non c’è una reale e giusta competizione tra Premier League e gli altri campionati. Un valore a Koulibaly? Ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro.

Il prezzo di Maguire è realistico? In Premier hanno speso circa 93 milioni di euro per lui, probabilmente al Napoli io avrei speso 25-30 milioni ad esempio. Uno come Koulibaly allora dovrebbe valere 250 milioni di euro, se ne pagano 93 per Maguire! (ride, ndr)”