Provocazione, o forse più semplicemente una risposta del presidente Aurelio De Laurentiis alle contestazioni, l'ultima domenica contro il Frosinone, dove gli ultras hanno rifiutato la maglia di Callejon. In ogni caso, i prezzi dei biglietti fissati per Napoli-Cagliari, sono un segnale forte e chiaro nel clima torbido che avvolge Napoli. E' un braccio di ferro, o forse la tentazione di non porgere l'altra guancia standonosene solo lì a subire. Il numero uno azzurro ​ha scelto di mettere in vendita per la gara di domenica sera contro il Cagliari i biglietti delle curve a 30 euro. Più del doppio di quanto si è pagato per la precedente sfida interna con l'Atalanta: 14 euro.