La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla possibile trattativa Napoli-Osimhen: "Per lui pare che De Laurentiis straveda, ma è chiaro che un grande investimento sarà possibile solo se il Napoli riuscirà a vendere a cifre soddisfacenti gente come Koulibaly, Allan e Milik che fino a poco tempo fa avrebbero sommato almeno 200 milioni, ma nel post pandemia è complicato fare valutazioni precise. I rapporti fra Lille e Napoli sono buoni, De Laurentiis col collega Lopez ha contatti diretti. Gli stessi agenti ammettono un interesse del Napoli, ma parlano anche di offerte in Liga e Premier. Giuntoli resta vigile per capire se l’affare rientra nei parametri per il bilancio del club"