Secondo Tuttosport, c'è uno scenario clamoroso che legherebbe il Napoli, il PSG, Allan e l'eterna chance del ritorno di Cavani: "«A gennaio non lo cedo nemmeno per 200 milioni di euro», ha tuonato don Aurelio, confermando il suo desiderio di mantenere inalterato l’attuale organico per provare a vincere l’Europa League e la Coppa Italia. A giugno si vedrà, il brasiliano potrebbe essere anche parziale pedina di scambio in direzione Cavani. “Parziale” perché De Laurentiis potrebbe ridurre simbolicamente il prezzo del suo cartellino, pur di avere quasi gratis Cavani a giugno"