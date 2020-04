Come svela il quotidiano La Repubblica, Aurelio De Laurentiis è uno dei quei presidenti che più degli altri vuole la ripresa calcistica. Molto dipenderà dall'esito della nuova riunione della Commissione medica della FIGC, la quale potrebbe dare già stamattina il via libera per la ripresa degli allenamenti attualmente proibiti.

De Laurentiis è in pressing su Coni e Figc, ma è che passi la sua linea: si è sbilanciato nelle sue telefonate col direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il tecnico Gennaro Gattuso e il medico sociale Raffaele Canonico. Il presidente li ha infatti sollecitati nel tenersi pronti e nel mettere in preallarme i giocatori.