La Gazzetta dello Sport analizza le parole di Aurelio De Laurentiis rilasciate prima del match contro il Salisburgo: "L’argomento Europa è qualcosa in più di una semplice idea. La notte magica vissuta dalla Juventus ha generato nuove emozioni anche in chi, per ovvie ragioni, la ritiene l’antagonista per eccellenza. Aurelio De Laurentiis ha voluto lanciare un messaggio di grande sportività, martedì sera, postando un tweet di complimenti al club juventino per l’impresa compiuta. L’iniziativa, lodevole a prescindere, è stata criticata pesantemente dalla parte estrema del tifo napoletano. Anche il suo Napoli, ad ogni modo, ha un obbiettivo da perseguire, stasera, ed è quello dei quarti di finale di Europa League. Che è ampiamente alla portata, considerato il 3-0 rifilato al Salisburgo nella gara d’andata. Vuole arrivare fino in fondo, il, presidente, perché anche lui insegue un piccolo sogno. Come la Juve, dunque. E non sarebbe male, anche se il Napoli parte da un risultato meno impegnativo. Ma, sul piano delle emozioni, non può consentirsi distrazioni, perché l’Europa League resta l’unico obbiettivo ancora a disposizione per non rendere inutile questa stagione"