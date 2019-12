Secondo quanto riferisce Il Mattino, Aurelio De Laurentiis vuole regalare il regista a Gattuso già per la gara contro l'Inter alla ripresa: "Branislav Jasurek, l’agente di Lobotka, dopo il cambio di modulo, ha aperto all’arrivo a Napoli del suo assistito. E ha anche incontrato gli emissari di De Laurentiis trovando molti punti di incontro. Nelle prossime ore potrebbe volare in Spagna per parlare con i dirigenti del Celta e presentare la volontà dello slovacco, che due anni fa venne segnalato da Hamsik, di dire di sì all’offerta del Napoli. Vedremo: Lobotka, 25 anni, ha una clausola di 50 milioni ma secondo le fonti spagnole si potrebbe anche chiudere a una cifra fra i 20 e i 25 milioni".