Secondo La Gazzetta dello Sport: "L’ultima tentazione del Napoli rispetto alla sorprendente formazione guidata da Juric è Pessina che al Verona è in prestito e il cartellino è dell’Atalanta. Logico che su un giocatore prospettico la prima parola spetti all’Atalanta, che magari potrebbe lasciare un altro anno a Verona il proprio gioiellino per farlo ulteriormente crescere. Intanto però sul centrocampista monzese si è palesata anche la Roma e dunque ci sarà da star attenti a non alimentare un’asta che farebbe lievitarne il valore, oggi configurabile fra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Resta però legato alla mezzala della Fiorentina Gaetano Castrovilli, sul quale De Laurentiis ha già provato l’assalto a gennaio, ma Commisso non intende vendere e lo valuta 40 milioni. Una richiesta che non ha spaventato il patron azzurro il quale è disposto a discuterne, la trattativa appare però complicata".