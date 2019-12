Come svela Repubblica, ci sarebbe stata una lunga telefonata del presidente Aurelio De Laurentiis a Carlo Ancelotti nelle ultime ore: "I contatti non si sono mai interrotti. Lo smartphone di Carlo Ancelotti è squillato anche mercoledì sera, mentre era a cena con la squadra nel ritiro al centro tecnico di Castel Volturno. Il presidente Aurelio De Laurentiis gli ha telefonato per chiedergli conto dell’umore della squadra. Il numero uno del Napoli ha anche voluto rassicurare l’allenatore sulle tante voci degli ultimi giorni. La stima è rimasta intatta, ma nel calcio contano i risultati e il Napoli è finito nel vortice della crisi dalla notte di Salisburgo: il 3- 2 in Champions alla Red Bull Arena del 23 ottobre poteva rappresentare una svolta positiva, ma ha creato un vortice negativo, da cui gli azzurri non riescono più ad uscire. Nelle ultime otto partite 6 pareggi e 2 sconfitte, un ruolino di marcia che mal si concilia con le ambizioni di vertice. Il quarto posto è diventato lontanissimo: il - 8 nei confronti di Cagliari e Roma è un fardello pesante e quindi la sterzata è necessaria. Carlo Ancelotti ha tentato pure la strada del ritiro per ottenere le risposte necessarie da un gruppo sfilacciato".