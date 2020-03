Aurelio De Laurentiis, come spiega il Corriere del Mezzogiorno, ha ordinato ai calciatori di restare a Napoli e di non spostarsi dalla città, soprattutto per raggiungere i propri Paesi d'origine, con una posizione molto netta: "Che tutti restino a casa!". Per il patron, questo periodo non è una vacanza, il campionato potrebbe anche ripartire e ADL non vuol avere giocatori da sottoporre a quarantena.