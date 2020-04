Come si legge sulla Gazzetta dello Sport: "Nella scorsa settimana è stato il Tas di Losanna - il tribunale di arbitrato sportivo - a dare ragione al Napoli nella causa intentata da Bruno Satin, ex procuratore di Kalidou Koulibaly sul rinnovo di contratto siglato col giocatore nel settembre 2018, che prolungò fino al 2023 l’accordo fra le parti. Alla fine il Tas ha respinto la richiesta di 400 mila euro dell’agente, condannandolo a pagare le spese legali del Napoli. L’azione è stata originata dalla decisione del calciatore di non affidarsi, in occasione di quel rinnovo, il secondo con il Napoli, al suo agente storico francese, che assiste tra gli altri anche Todibo e il terzino azzurro Malcuit. Koulibaly scelse invece il macedone, di origini albanesi, Fali Ramadani. Satin, escluso da quella trattativa del 2018, ha reclamato quasi 400 mila euro che riteneva dovuti in forza di un precedente incarico, relativo al rinnovo di contratto firmato nel 2016, mentre il Napoli aveva respinto la richiesta di pagamento sostenendo di aver pagato l’intero compenso, in quanto il nuovo accordo aveva sostituito il precedente"