Aurelio De Laurentiis vuole migliorare, come riporta Il Mattino, il settore giovanile del Napoli: "Grava resterebbe ancora in organico come responsabile di tutto il settore giovanile ma è pronto a fare il suo ingresso una nuova figura dirigenziale che si occupi solo della Primavera. E in questi giorni sono stati fatti alcuni colloqui e al momento in pole per il ruolo di dirigente della Primavera c'è Aladino Valoti, ex centrocampista, classe 1966 e direttore sportivo tra gli altri di Cosenza, SudTirol e Palermo"