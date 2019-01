La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'affare Napoli-Traoré: "Il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a mettere sul piatto 12 milioni per chiudere il discorso, ma attenzione perché anche sull’ivoriano classe 2000 rischia di scatenarsi una vera e propria asta, visto che Juve e Inter hanno già mostrato il loro interesse. In previsione di una possibile partenza in gennaio di uno fra Rog e Diawara, che hanno offerte dall’Italia e dall’estero, il Napoli sta cercando di convincere l’Empoli"