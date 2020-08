Dopo l'esclusione nel triangolare a Castel di Sangro Allan sembrava ad un passo dalla cessione. Infatti nella giornata di ieri c'è stata un'accelerata, probabilmente decisiva, per il trasferimento all'Everton. Ma secondo quanto riportato da Tuttosport, per Juan Gemelli, procuratore del brasiliano, la trattativa non è così avanzata:



"Siamo ancora a Pozzuoli e non so perché si sia diffusa questa notizia. Certo, siamo a buon punto, ma ancora non c'è nemmeno l'accordo con il calciatore".