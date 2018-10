Walter Guglielmone, agente di Edinson Cavani, parla a Radio Kiss Kiss Napoli dell'attaccante del PSG, che in Champions sfiderà il suo passato: "PSG-Napoli sarà una partita speciale per mio fratello, per ovvie ragioni. I suoi sentimenti saranno contrastanti pensando al suo passato partenopeo, ma parliamo di calcio, che resta uno sport. Ci auguriamo una grande partita e che vinca il migliore".