Nikita Contini, terzo portiere del Napoli, quest'anno non ha trovato spazio con la maglia azzurra, zero presenze per lui. Il suo procuratore, Vincenzo Pisacane (che è anche l'agente di Lorenzo Insigne, tra gli altri), ha rilasciato alcune dichiarazioni in onda su Tele A riguardo questa situazione:



"Piani del Napoli? Non lo so, ma io e il ragazzo vogliamo che giochi e ritrovi il campo. Quest'anno poteva andare in Serie A però il Napoli ha voluto tenerlo e ne siamo stati felici. Ci aspettavamo spazio in Coppa Italia, almeno l'esordio. Un ragazzo con le sue qualità deve giocare, soprattutto dopo un campionato come quello passato in Serie B con la Virtus Entella. Ha bisogno di giocare e trovare spazio altrove".