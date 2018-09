Vinicius Prates, agente di Leandro Damiao, attaccante dell'Internacional di Porto Alegre in prestito dal Santos, parla a Radio Marte del suo assistito: "E’ vero, il Napoli l’ha cercato 5 anni fa e ci fu anche un incontro a casa sua con De Laurentiis, ma il club che ne deteneva il cartellino non accettò l’offerta del club azzurro e senza accordo economico l’affare non si concluse. Ora però è in scadenza di contratto (dicembre 2018) e può essere un’opportunità di mercato".