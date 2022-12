Nella macchina perfetta del Napoli non sembra esserci posto per Diego Demme. Il centrocampista ex Lipsia ha raccolto pochissimi minuti nella prima parte di stagione e qualora dovesse arrivare un'offerta allettante la prenderebbe in considerazione. A quanto pare, però, nulla di soddisfacente finora, come ha dichiarato il suo agente, Marco Busiello, a Radio Kiss Kiss Napoli:



"Ad oggi non è arrivata alcuna richiesta allettante che gli consenta di lasciare il Napoli già a gennaio. Se non dovesse arrivare nessun'offerta interessente nei prossimi giorni, resterà in azzurro fino a fine stagione. Poi da luglio si vedrà".