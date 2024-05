Napoli, ag. Di Lorenzo: "Imprescindibile per Conte? Avrebbero dovuto pensarci prima". Juventus e Inter alla finestra

Getty

, il capitano dell’ultimo Scudetto del Napoli,. Un capitolo che può chiudersi in maniera pessima, con un giocatore che ha smesso di godere della fiducia della società e con un addio che oggi è diventato una priorità per sé e per il suo agente, ovvero, che non ha lasciato molto margine di permanenza al Napoli (nonostante un contratto in scadenza nel 2028, con opzione fino al 2029, da 3 milioni di euro netti all'anno) durante un’intervista negli studi di Tele A.

"Non nego quanto dichiarato recentemente, quando dicevo che Di Lorenzo firmava al Napoli per rimanerci a vita e che chi lascia la squadra ora è un vigliacco.Se ci viene comunicato che di fronte all'offerta giusta il ragazzo è sul mercato, significa che il club non crede più in lui e non è più al centro del progetto", magari avrebbero dovuto prendere prima l'allenatore e poi andare da Di Lorenzo, non si può sempre dire una cosa e poi indietro come se nulla fosse".

Su Di Lorenzo c'è l’interesse del Milan (che aveva sondato il terreno per una possibile trattativa), dell'Inter, che deve prima però districare la questione rinnovo con Denzel Dumfries, e della Juventus. Giuntoli sta lavorando per portarlo a Torino, maTra queste certezze vuole che sia compreso anche Di Lorenzo, per il quale verrà chiesto un sacrificio per ricomporre una frattura che sembra insanabile, date anche le ultime parole del procuratore Giuffredi.