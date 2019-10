Mario Giuffrida, agente di Giacomo Di Lorenzo, terzino del Napoli, parla a Radio Punto Nuovo: "I giornalisti creano queste situazioni, non ci faccio più caso. Una partita prima è il più forte d'Italia, quella dopo, in cui gioca in un ruolo non suo, è uno da prestazioni scadenti. Ho sempre detto di non prendere in considerazione le parole dei giornalisti ai miei assistiti, De Laurentiis ha ragione. Per essere una grande squadra hai bisogno di grandi tifosi accanto e grandi giornalisti a supporto".