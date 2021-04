Ieri il Napoli si è imposto con un netto 5-2 contro la Lazio. Giovanni Di Lorenzo non è figurato tra i migliori giocatori azzurri, anzi, per molti la sua prestazione non ha raggiunto la sufficienza. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato il suo agente, Mario Giuffredi, di questo argomento:



"Voti bassi a Giovanni? Le competenze di chi fa il lavoro del giornalista sono basse... A noi non interessa, possono dargli anche 4: lui e continua a dimostrare sul campo il proprio valore. Il Napoli al completo può lottare per lo scudetto".