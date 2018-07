Nicola Innocentin, procuratore di Amin Younes e Gillet, centrocampista offensivo del Napoli, parla a Radio CRC: "Il Napoli voleva inserire Younes in organico già a gennaio per farlo giocare, ma non credo sia cambiata l’idea del club. Poi, chi viene dall’estero ha bisogno di tempo per inserirsi e quando Younes recupererà dall’infortunio, il tecnico ne valuterà l’impiego, ma immagino che l’idea del Napoli non sia cambiata: l’ha preso per impiegarlo".



SUL VICE MERET - "Mi sono permesso di segnalare al Napoli il nome di Gillet dello Standard Liegi e della nazionale belga. Conosce Mertens ed è bravissimo con i piedi. È un elemento importante e darebbe tranquillità nell’immediato e a lungo termine. noltre, Gillet sarebbe d’accordo: ho un rapporto diretto con lui, mi sono confrontato circa questa possibilità e sarebbe onorato di vivere questa esperienza in azzurro. Non vi nascondo che ci sono altri club interessati a lui per un posto da titolare, ma Gillet sarebbe onorato di vestire l’azzurro è non è un fattore di poco conto perché ritengo che i calciatori debbano essere felici e convinti di fare una scelta ed ecco, Gillet lo sarebbe".