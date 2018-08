Martin Petras, agente di Hamsik, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del suo assistito.



Queste le sue dichiarazioni: "Perdere fa male in qualsiasi momento, ma in estate può succedere, un 5-0 con un avversario come il Liverpool ci sta. Hamsik nel ruolo di regista è felice, nei mesi scorsi aveva perso un po’ la volontà di giocare. Marek è nella storia di Napoli con Maradona, non puoi lasciarlo in panchina nelle ultime tre partite, la storia con Sarri non è finita bene. Ora però lo vediamo più sereno, basta guardarlo in viso: se lo vedevate a Castel Volturno nell’ultimo mese o quando era in panchina, la sua espressione non era questa. Questo cambio di allenatore gli può fare solo bene. Portieri? Prima le gerarchie erano ben definite, quest’anno la situazione è diversa , vedremo come si evolverà".