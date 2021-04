Buona prova ieri per Elseid Hysaj che ha fatto funzionare bene la catena mancina con Insigne. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha rilasciato un'intervista il suo agente, Mario Giuffredi. Ecco le parole:



NAPOLI-LAZIO - "Elseid ieri è stato fondamentale per la vittoria del Napoli. Ha fermato Lazzari con esperienza. Una permanenza in azzurro? Se andrà via, ci rimetteranno gli azzurri: uno con la sua età e il suo curriculum non è facile da trovare".



FUTURO - "Il mese di maggio sarà decisivo. Lavoriamo su 4-5 opzioni, tra Italia ed estero. Elseid è un giocatore di prima fascia, quindi merita un club di prima fascia. Sono tutte società importanti".