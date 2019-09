Mario Giuffredi, procuratore, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare di Elseid Hysaj, suo assistito: "Ha avuto un piccolo infortunio in nazionale, è in fase di recupero totale. Il calcio è così, la prossima partita se c'è un errore saranno tutti pronti lì a dire che Mario Rui non è da Napoli. ​Rinnovo? Bisognerà aspettare i prossimi mesi. Voglio solo che trovi la serenità che gli è mancata, come per Mario Rui. Mi piacerebbe che i tifosi e la stampa lo facessero per Elseid. Ha dato tanto a Napoli in tre anni".