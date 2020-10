Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato Mario Giuffredi, procuratore di Mario Rui, Di Lorenzo e Hysaj. Queste le sue parole sul rinnovo e sul futuro del terzino albanese:



"Da quando è arrivato Gattuso sta facendo benissimo. Solo con Ancelotti ha avuto una flessione. Il suo rinnovo non è legato a quello di Gattuso. Sono due anni che corro dietro al Napoli per il rinnovo. Ma mi sono stancato: ora è giusto che prenda in considerazione le offerte che arrivano. Se il Napoli farà la proposta giusta allora resterà a Napoli, altrimenti tra tre mesi firma con chi gli pare. Il Napoli deve credere in lui, non deve restare solo se resta Gattuso. Hysaj ha sempre avuto il piacere di restare, salvo sotto la guida Ancelotti".