Mario Giuffredi, agente di Hysaj, terzino destro del Napoli, parla a Radio Marte del suo assistito: "Per molti giocatori potrebbe essere importante valutare anzitutto il futuro di Sarri. Se andasse via si perderebbero certezze e potrebbero essere prese in considerazione altre situazioni. La permanenza dell’allenatore significherebbe avere delle garanzie tecniche e di competitività. Per me Sarri resterà a Napoli, è il posto giusto per sviluppare i suoi progetti e le sue idee. Non ho condiviso le parole di De Laurentiis sul tecnico, che ha fatto un grandissimo lavoro. Mario Rui? Sono convinto che andrà al Mondiale".