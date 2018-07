Samuele Sopranzi, agente di Roberto Inglese, attaccante del Napoli, parla dell'ex Chievo a Radio CRC: ""Non ho ancora fatto tappa a Dimaro, ma so che a Napoli c’è un grande ambiente e Inglese se la sta godendo al massimo. Ci auguriamo il meglio per il Napoli e speriamo che il ragazzo riuscirà a trovare spazio. Ancelotti è un grande mister, lo staff è di alto livello, il presidente pure per cui Napoli è un ambiente magico e va tutto bene. Non ho parlato di nulla col club perché Inglese è felice di stare al Napoli e quindi in questo momento non si parla del futuro. Ancelotti è una garanzia, quando lui parla bisogna solo stare zitti e devo dire che in questo momento è tutto perfetto. Qualsiasi cosa deciderà Ancelotti, ne prenderemo atto. Inglese è un ragazzo straordinario, merita ciò che sta vivendo ed è felice di aver conosciuto Ancelotti, per questo accetterà ogni decisione del tecnico. Al Chievo Inglese ha giocato per salvarsi, a Napoli giocherebbe per lo scudetto per cui è tutta un’altra dimensione. Inglese è stata sempre una scommessa, ma col lavoro poi ha conquistato tutto ciò che conoscete. È un ragazzo umile, un lavoratore e credo che anche a Napoli conquisterà la fiducia di tecnico e tifosi con l’impegno. La doppia sfida col Napoli lo scorso anno l’ha vissuta con emozione, come è normale che sia".