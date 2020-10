Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, in gol ieri contro il Benevento, parla a CN24: “E' stato un gran gol, ma soprattutto una grande prestazione. Gara vinta da squadra ma anche a livello personale Lorenzo ha fatto qualcosa di eccezionale. Eviterei le polemiche ma c'è ancora chi lo critica. Questa cosa mi fa arrabbiare, devo essere sincero, a lui molto meno che preferisce far parlare il campo. Succede sempre con giornalisti e tifosi napoletani. Lorenzo non si è voluto 'mettere sopra' al gol di Roberto, avrebbe voluto anche abbracciarlo ma si è comportato da capitano: voleva portare a casa il risultato. Gattuso? Ricordo che a Pisa, quando la società stava fallendo, anticipava i soldi per lo staff e chi lavorare in quella società. Lo volevo portare a Benevento: butta sempre il cuore oltre l'ostacolo. Ha uno staff di tutto rispetto e nel Napoli, che lo segue, sta facendo risultati che sono sulla bocca di tutti. A De Laurentiis, uomo a livello manageriale incredibile, va fatto un applauso: non rischia mai, compra campioni, li rivende e ne acquista altri, ha i conti sempre in ordine. Mi auguro, però, che Gattuso venga blindato”