Vincenzo Pisacane, agente del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, parla a Punto Nuovo Sport Show del suo assistito: "Ritorno di Insigne? Sarà Gattuso a decidere, non faccio io le convocazioni. Lorenzo si sta allenando in gruppo, quindi penso sarà pronto per essere convocato. Tutino? Prima del Pisa gli ho detto di dover fare doppietta, effettivamente mi ha accontentato. Per stasera gliene ho chiesto uno solo. Se arriva sotto i 20 gol, lo leggete sui giornali perché l’ho menato (ride, ndr). Gennaro è stato per molto tempo un giocatore sulla bocca di tutti, forse questa cosa un po’ l’ha rovinato. A Napoli siamo bravi a rendere Maradona ogni giocatore, ma in un attimo diventano ciucci. Tutto ciò che gli dico è di avere sempre fame e concentrazione. Anti Insigne? Non credo che Lorenzo possa considerarsi un problema per la squadra. C’è qualche stupido che fa statistiche contro di lui, a Totti, Del Piero, Zanetti o Maldini cose del genere non sono mai accadute. È un atteggiamento che non mi piace, ma gli diamo troppa importanza a parlarne. Si tratta di pochi stupidi, per la restante parte Lorenzo è il giocatore più amato. D’Ambrosio? È un giocatore importante".