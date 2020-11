Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, parla a Radio Crc, toccando la questione rinnovo: "Finora non c’è stato alcun incontro col Napoli per parlare di rinnovo e non c’è alcun appuntamento in programma". In scadenza nel 2022, al momento, evidentemente, non è una priorità per il Napoli.