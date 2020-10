Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di CalcioNapoli24. Queste le parole del procuratore del capitano azzurro:



IL RIENTRO - "Lorenzo sta molto meglio. Deve ancora fare altre terapie ma credo che dopo la sosta ritornerà in campo".



JUVENTUS - "Trovo di cattivo gusto pensare che il Napoli abbia potuto contattare l'ASL per bloccare la partita. Quanta pochezza che c'è nel mondo del calcio".



GATTUSO - "Fin dal suo arrivo Lorenzo si stava divertendo. Gattuso ha un feeling straordinario con tutti i giocatori. Credo sia giusto elogiare ciò che ha fatto da quando è arrivato a Napoli, soprattutto con Insigne. Spero Gattuso possa rinnovare, fossi nel Napoli non me lo farei scappare".



RINNOVO - "In questo momento non interessa, meglio far terminare la stagione e poi se ne parlerà. Quando Giuntoli mi chiamerà gli risponderò, il mio telefono è sempre acceso".