L’agente di Jorginho Joao Santos ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dell’approdo in Premier League del suo assistito: “Jorginho è pronto ad avere la responsabilità del centrocampo della Nazionale. Al Chelsea si sta trovando molto bene, la squadra gira e ha vinto quattro partite su quattro. E' un ottimo inizio. Andare al Chelsea era un'occasione unica, la carriera di un calciatore è molto corta. Ora speriamo bene. Manchester City? Era tutto fatto con Jorginho, c'era l'intesa, ma non c'erano gli accordi tra i club. Tutte le parti dovevano essere d'accordo, ma una parte non lo era. Poi il Chelsea ha chiesto come fosse la situazione dopo l'arrivo di Sarri e Jorginho è andato a Londra”.