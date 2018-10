Milan Martinovic, membro dell'entourage di del portiere del Napoli Orestis Karnezis, parla a 'Un Calcio alla Radio' su Radio CRC TARGATO ITALIA: "Karnezis è felicissimo di essere allenato da Ancelotti. Lui è molto contento di essere tornato in Italia. Sta vivendo una grande esperienza a Napoli, lavorando con Ancelotti che è un grande allenatore e una grande personalità e che è uno dei migliori allenatori al mondo. Le critiche iniziali? Le critiche non le ha sofferte troppo. In Italia lui sa che i media sparano subito sentenze e poi correggono il tiro. Ritorno di Meret? Non è un problema. In un grande club devono esserci tre grandi portieri. Il Napoli è grande club. Ci saranno tre competizioni e quindi Karnezis avrà sicuramente spazio. Lui è felice del ritorno del compagno di squadra".