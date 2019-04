Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, terzino destro del Napoli, parla a Radio Marte: "La sua stagione è stata positiva, c'è differenza tra i buoni giocatori e quelli che percepiscono 10 milioni di euro a stagione. Kevin veniva da un mondo totalmente diverso e per questo ha avuto bisogno di tempo per adattarsi al campionato italiano. Sono soddisfatto di lui, ha dimostrato di essere un giocatore vero".



SU KONATE' - ""Ha rinnovato con il Lipsia dopo aver giocato 40 partite in stagione. Ha fatto molto bene quest'anno e il Napoli non me lo ha mai chiesto".