Bruno Satin, l'ex procuratore del difensore classe '91 Kalidou Koulibaly, ha commentato a Radio Marte gli ultimi rumors di mercato sul calciatore: "Non credo che andrà al Psg, non serve uno come lui, forse più centrocampisti e terzini servono, ma con questa proprietà è difficile anticipare le scelte di mercato della società".