Napoli, ag. Kvaratskhelia: "C'è l'offerta del PSG, tutto dipende da De Laurentiis". I dettagli

Dopo l’ultima stagione vissuta dal club partenopeo, disastrosa sotto ogni punto di vista, visto lo Scudetto cucito sul petto, le aspettative e i risultati deludenti ottenuti in campo, con la decima posizione e la mancata qualificazione a qualsiasi competizione europea,Ma intanto, destano preoccupazione le ultime dichiarazioni rilasciate sul georgiano classe 2001, che è comunque blindato da un lungo contratto lungo il Napoli, fino al 2027.

Le big d'Europa si sono già mosse per capire quale sia la reale situazione del georgiano a Napoli: in particolar modo,, anche se nelle ultime ore si sono anche registrate sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Durante un’intervista rilasciata all’edizione georgiana de La Gazzetta dello Sport,: "L'interesse dell'Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero.". Una frase che preoccupa l’ambiente azzurro, già turbolento dopo la richiesta del capitano Di Lorenzo di lasciare la città e la squadra.

. Indicato dall'allenatore Luis Enrique, il club francese è pronto a sfruttare anche il desiderio da parte del georgiano di guadagnare di più rispetto al milione e mezzo che attualmente percepisce a Napoli: in questi mesi infatti si è parlato molto di un nuovo contratto di con il Napoli, ma al momento non c'è stata alcuna fumata bianca.. La società parte da una valutazione minima di 100 milioni di euro e studia l’affondo per il rinnovo, con il possibile inserimento di una clausola rescissoria in stile Osimhen.