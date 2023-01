Ai microfoni del portale russo Championat ha parlato Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, rispondendo ad una domanda circa l'interessamento del Manchester City: "Al momento non c'è niente né con noi né con il Napoli. C'è la possibilità di vincere lo scudetto e si sta ancora lottando per la Champions. In un momento simile, come può pensare ad un'altra squadra?".