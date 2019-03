Massimo Briaschi, agente di Kevin Lasagna, attaccante dell'Udinese, parla a CalcioNapoli24Live: "Lasagna-Napoli? Ne avevamo parlato un anno fa, ci poteva essere una mezza cosa. Poi la situazione non si è concretizzata e quindi non ne abbiamo più parlato di questa eventualità, Giuntoli è un grande estimatore di Kevin: chissà cosa potrà accadere in futuro".