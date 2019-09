Kevin Malcuit tra luci e ombre nelle prime giornate giocate dal Napoli. Il suo agente Bruno Satin, intervenuto a Radio Kiss Kiss, spiega: "Contro il Lecce il mister gli ha dato una chance e ha voluto dimostrare che è totalmente parte di questa squadra. Lavora, deve continuare su questa strada, andando avanti con una certa qualità offensiva nei cross. Deve ovviamente crescere e migliorare, è già cresciuto molto dopo un anno ma per rendere effettiva la crescita dovrebbe giocare, altrimenti non si possono misurare i progressi. Non è il miglior terzino destro del mondo, ma è uno forte: è ripartito e ha voglia di dimostrare e far parte di questa squadra come titolare fisso".