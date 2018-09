L’agente di Kevin Malcuit, Bruno Satin, ha parlato a Radio CRC del suo assistito: “Malcuit si sente pronto, dice che in allenamento sta bene dopo tocca al mister, ma Hysai è un ottimo giocatore e lo può aiutare. Come si trova il giocatore? Bene. Non avevo dubbi sul fatto che potesse ambientarsi facilmente. Adesso la cosa importante è che giochi".



SUL RAPPORTO CON ANCELOTTI - Lui è felicissimo di lavorare con Ancelotti. Carlo è molto bravo. Tratta tutti nella stessa maniera e li fa sentire parte del progetto".



SULL'APPRODO DI MALCUIT A NAPOLI - "Il club aveva lavorato molto su Lainer e su Sabaly, alla fine hanno deciso di puntare su Malcuit e il ragazzo era contento di venire”.