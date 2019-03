Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la dolorosa sconfitta del Napoli contro la Juventus. Queste le sue parole: "Un attimo di disattenzione può cambiare la partita quando giochi ad alti livelli. Poteva andare male male con l'espulsione di Meret e il gol subito. E' stata una serata nera. Speriamo che Kevin riesca a reagire subito con la sua personalità. L'ho sentito, era dispiaciuto, ha chiesto scusa a tutti, soprattutto per compagni e tifosi. Capisce l'importanza di quest'errore fatto in una partita come quella con la Juve, che non è come tutte le altre. Aveva voglia di far bene, ha sbagliato, ma capita a tutti i calciatori. Speriamo che nelle prossime partite abbia la possibilità di rifarsi. Il giocatore ha bisogno del nostro sostegno in un momento difficile. Non è tutto da buttare, ha fatto tante cose positive da cui è arrivato. Per fortuna ora c'è l'Europa League".