Intervistato da Radio CRC, l'agente di Ruslan Malinovskyi, Sergiy Serebrennikov, ha parlato del futuro del suo assistito seguito anche dal Napoli:" E' un giocatore molto inteelligente ed ha fatto una bellissima stagione con la maglia del Genk e una bella partita con la maglia della nazionale ucraina contro l'Italia. Può approdare in un campionato europeo, ma non so di offerte fatte dal Napoli, magari l'ha fatta direttamente al Genk. Sarebbe perfetto per il gioco di Ancelotti. Il Genk vuole tenerlo per giocare la Champions, ma è il momento di fare un salto di qualità".