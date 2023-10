Continua il botta e risposta tra l’agente di Mario Rui, Mario Giuffredi, e Rudi Garcia. Minutaggio ridotto per il terzino portoghese nell’ultimo periodo e questa cosa non è andata giù al noto procuratore che ha definito irrispettoso il tecnico francese.



PARLA GARCIA - Oggi in conferenza stampa proprio Garcia è tornato sull’argomento: “Parole dell'agente di Mario Rui? Se replico ogni volta che c'è un agente che piange passerò tutto il mio tempo a farlo. L'importante è il giocatore, quando ce l'hai tutti i giorni con te. Io non parlo con i procuratori, parlo con lui. Mario è venuto da me, abbiamo chiarito. Lui non condivide le cose che ha detto il suo agente e abbiamo un rapporto sano, onesto”.



LA REPLICA - Non si fa attendere la replica di Giuffredi che ha commentato così: “Non ho intenzione di rispondere al signor Garcia, ma ho il sacrosanto dovere di precisare che mai il mio assisto ha detto a lui di non condividere le mie parole”.